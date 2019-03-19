Son Dakika Haberleri: Şehidin Adı Kışlada Yaşatılacak

Şehidin Adı Kışlada Yaşatılacak

42 dakika önce

Elbistanlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan'ın adı, görev yaptığı Bingöl Kiğı Komando Alay Komutanlığı Kışlası'ndaki konuta verildi.

Şehidin Adı Kışlada Yaşatılacak, System.String[]
Elbistanlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan'ın adı, görev yaptığı Bingöl Kiğı Komando Alay Komutanlığı Kışlası'ndaki konuta verildi.

Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, Özdoğan ailesine mektup yazarak, oğullarının adının kışladaki konuta verildiğini bildirdi.

Mektubu aileye ulaştıran Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, plaket takdiminde de bulundu.

Şehidin babası İsa Özdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun adının kışlada yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok mutlu olduklarını söyledi.

Komutanlara teşekkür eden Özdoğan, "Onların bu çabaları bizlerin acılarını dindiriyor, onure ediyor. Şehit babası olarak gururlanıyorum." dedi.

Şehit Kemal Özdoğan, 24 Nisan 2012'de Bingöl'ün Genç ilçesindeki Sağgöze Köyü Şeyhmurat bölgesinde PKK terör örgütü tarafından çıkan çatışmada şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:38 Kaynak: AA

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