Şehidin Adı Kışlada Yaşatılacak

Elbistanlı Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Kemal Özdoğan
'ın adı, görev yaptığı Bingöl
Kiğı Komando
Alay Komutanlığı Kışlası'ndaki konuta verildi.
Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, Özdoğan ailesine mektup yazarak, oğullarının adının kışladaki konuta verildiğini bildirdi.
Mektubu aileye ulaştıran Kahramanmaraş
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, plaket takdiminde de bulundu.
Şehidin babası İsa Özdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun adının kışlada yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok mutlu olduklarını söyledi.
Komutanlara teşekkür eden Özdoğan, "Onların bu çabaları bizlerin acılarını dindiriyor, onure ediyor. Şehit babası olarak gururlanıyorum." dedi.
Şehit Kemal Özdoğan, 24 Nisan 2012'de Bingöl'ün Genç
ilçesindeki Sağgöze Köyü Şeyhmurat bölgesinde PKK
terör örgütü tarafından çıkan çatışmada şehit olmuştu.