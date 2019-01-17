Şehidin Adı Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak
1 saat önce
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın adı memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mezun olduğu okulda yaşatılacak.
Fırat
Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Mete Can'ın adı memleketi Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde mezun olduğu okulda yaşatılacak.
Dörtyol ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Şehidin Adını Yaşat" projesi kapsamında şehit Can'ın ismi Dörtyol ilçesinde okuduğu Altınçağ
İlkokulunda bir sınıfa verildi.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Altınçağ İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada şehitlerin adlarının yaşatılmasındah dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Okul Müdürü
Numan Mehmet Arı
da şehit Can'ın adını okulunda yaşatmanın kendileri için onur verici olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından şehit Mete Can'ın annesi Meryem
ve babası Mehmet Can
ile törene katılan protokol üyeleri sınıfın açılış kurdelesini kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:57 Kaynak: AA
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