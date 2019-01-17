Son Dakika Haberleri: Şehidin Adı Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak

Şehidin Adı Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak

1 saat önce

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın adı memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mezun olduğu okulda yaşatılacak.

Şehidin Adı Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak, System.String[]
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın adı memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mezun olduğu okulda yaşatılacak.

Dörtyol ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Şehidin Adını Yaşat" projesi kapsamında şehit Can'ın ismi Dörtyol ilçesinde okuduğu Altınçağ İlkokulunda bir sınıfa verildi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Altınçağ İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada şehitlerin adlarının yaşatılmasındah dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Okul Müdürü Numan Mehmet Arı da şehit Can'ın adını okulunda yaşatmanın kendileri için onur verici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından şehit Mete Can'ın annesi Meryem ve babası Mehmet Can ile törene katılan protokol üyeleri sınıfın açılış kurdelesini kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Hatay, Dörtyol, Güncel
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