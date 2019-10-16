Son Dakika Haberleri: Şehidin adı, mezun olduğu üniversitedeki amfiye verildi
Son Dakika Güncel Şehidin adı, mezun olduğu üniversitedeki amfiye verildi

Şehidin adı, mezun olduğu üniversitedeki amfiye verildi

55 dakika önce

İSTANBUL Beşiktaş'ta 3 yıl önce bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Erdem Özçelik'in adı, mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) amfiye verildi.

Şehidin adı, mezun olduğu üniversitedeki amfiye verildi, System.String[]

İSTANBUL Beşiktaş'ta 3 yıl önce bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Erdem Özçelik'in adı, mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) amfiye verildi. Törende gözyaşı döken şehidin annesi Mukaddes Özçelik'i, Vali Esengül Civelek teskin etti.

MSKÜ idaresince Vodafone Park yakınında, 2016 yılının Aralık ayında, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Erdem Özçelik için anlamlı karar alındı. Erdem Özçelik'in adı, mezun olduğu MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki 203 No'lu amfiye verildi. MSKÜ'de düzenlenen törende konuşan Vali Esengül Civelek, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Törende şehit polis memuru Erdem Özçelik'in annesi Mukaddes Özçelik'i, Vali Civelek teskin etti.


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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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