Şehidin adı Nallıhan'daki Aile Destek Merkezine verildi - Son Dakika

Giresun'da jandarma karakoluna düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan'ın ismi, memleketi Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Aile Destek Merkezine verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Çaldağ Jandarma Karakol Komutanlığı görevindeyken 6 Mayıs 2016'da şehit düşen Zafer Çalışkan'ın isminin yazılı olduğu tabela, Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı kurumun binasına asıldı.

Çalışkan'ın ismi, şehit düştüğü Çaldağ köyündeki parka ve Keçiören'deki bir Anadolu lisesine verilmişti.