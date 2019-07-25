Son Dakika Haberleri: Şehidin adı okulda yaşatılacak
Son Dakika Güncel Haber

Şehidin adı okulda yaşatılacak

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'nin adı bir ilkokula verildi.

Şehidin adı okulda yaşatılacak, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'nin adı bir ilkokula verildi.

Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, Yenişehir Mahallesi Muhtarı Durdu Çetin'in girişimiyle şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'nin adı, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde, Yenişehir Mahallesinde yaptırılan ilkokula verildi.

Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde eğitime açılacak. - HATAY
Mustafa Ozan, Jandarma, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı G-20 zirvesiyle ilgili gündemi sarsacak iddia: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem de tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:05:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin adı okulda yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]