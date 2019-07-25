Şehidin adı okulda yaşatılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) Suriye
'nin Afrin
bölgesinde yürütülen Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe
'nin adı bir ilkokula verildi. Payas
Kaymakamı Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan
, Yenişehir
Mahallesi Muhtarı Durdu Çetin'in girişimiyle şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'nin adı, memleketi Hatay
'ın Payas ilçesinde, Yenişehir Mahallesinde yaptırılan ilkokula verildi.
Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde eğitime açılacak. - HATAY