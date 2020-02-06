Şehidin adı okulunda yaşatılacak - Son Dakika

Tunceli kırsalında 12 Haziran 2019 tarihinde güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasındaki çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın adı, Küahya'nın Simav ilçesindeki mezun olduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin makine bölümünde yaşatılacak.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, İlçe MHP Teşkilatı tarafından Kaymakamlık Makamına, Şehit Emre Üçkan'ın adının yaşatılması için yapılan teklifin kabul edilmesi ve mezun olduğu okulda yaşatılmasından duydukları memnuniyeti belirtti. Yılmaz, " 12 Haziran 2019 tarihinde Tunceli kırsalında, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 26 yaşındaki kardeşimiz Emre Üçkan, vatansever bir Türk Milliyetçisiydi. Adının kendi okulunda yaşatılması için yaptığımız başvurunun kabul edilmesiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile öğrenci kardeşlerimizin bu konuda farkındalık kazanmalarını ve şehitlerimizi unutmamasını sağlayıp, vefa borçlarını ödemelerini istiyoruz. Şehidimiz Emre Üçkan'a ve vatanı uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA