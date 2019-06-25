Son Dakika Haberleri: Şehidin adı polis merkezine verildi
Son Dakika Güncel Haber

Şehidin adı polis merkezine verildi

48 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın adı, Üç Nisan Polis Merkezi Amirliğine verildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın adı, Üç Nisan Polis Merkezi Amirliğine verildi.
Üç Nisan Polis Merkezi Amirliği önünde düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, şehitleri rahmetle yad etti.
Topsakal'ın çok genç bir yaşta şehit düştüğünü söyleyen Gürel, "Bu binalar var olduğu müddetçe şehidimizin ismi yaşayacaktır. Gelecek nesilleri yetiştirirken şehitlik mertebesinin ne anlama geldiğini çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Özellikle anneler çocuklarını yetiştirirken, şehitlik mertebesinin, vatan millet sevgisinin, bayrak sevgisinin, ezan sevgisinin ne olduğunu öğretiyorlar." dedi.
Vali Gürel, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın merkezi diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Bu coğrafyayı korumak, kurtarmak ve geleceğe taşımak çok önemlidir. Gençlerimizin bu şuurla yetiştirilmesi gerekmektedir. Gençlerimizin Nazif Topsakallar gibi kendisini cesaretle ortaya koyabilecek bilinçte yetişmesi lazım." diye konuştu.
Yapılan duanın ardından Üç Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği adını alan merkezde Vali Gürel, şehidin babası Süleyman, annesi Emine, kızı Tuğçe Gül ve davetlilerin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi.
Gürel, törenin ardından şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.
Şehidin adı polis merkezine verildi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:54 Kaynak: AA
Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide genç kadını taciz eden sapık kendisini böyle savundu: Olayı hatırlamıyorum 'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı Genç kızı taciz edip kaçan yabancı uyruklu sapığı, mahalleli tekme tokat dövdü Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:42:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin adı polis merkezine verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]