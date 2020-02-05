Şehidin adı Safranbolu'daki otobüs terminalinde yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehidin adı Safranbolu'daki otobüs terminalinde yaşatılacak - Son Dakika

Şehidin adı Safranbolu'daki otobüs terminalinde yaşatılacak

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Coşkun İşleyen'in adı, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne verildi.

Şehidin adı Safranbolu'daki otobüs terminalinde yaşatılacak, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Coşkun İşleyen'in adı, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan İşleyen'in adını yaşatmak adına bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Safranbolulu şehitlerin hatıralarına her zaman sahip çıkacaklarını kaydeden Köse, şunları söyledi:

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Coşkun İşleyen'in adının, Şehirlerarası Otobüs Terminaline verilmesi kararlaştırıldı. Son yapılan meclis toplantımızda da bunun kararını aldık. İşleyen'in adının olduğu tabela, kısa süre içinde terminale asılacak. Şehitlerimizin adını yaşatmak, onların hatıralarına sahip çıkmak, bizim asli görevlerimizden. Bu, bizim onlara borcumuzdur."

Köse, ilçedeki şehit aileleriyle her zaman bir araya geldiklerini, istek ve önerilerini dinlediklerini vurgulayarak, "Tarihimizin her döneminde, vatanımızın bütünlüğüne kast edenlere karşı göğsünü siper eden, hiç tereddüt etmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnettarız. Gazilerimize minnettarız. Bu kutsal vatan, onların bizlere emanetidir. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmak herkesin vatan borcudur." ifadelerini kullandı.

Safranbolu, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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