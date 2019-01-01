Şehidin Adı Verilen Okulda Mevlit Okutuldu

Diyarbakır'da, 2007 yılında nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu şehit olan piyade er Onur Yaman, için Ankara'nın Beypazarı ilçesinde isminin verildiği okulda mevlit okutuldu.

Diyarbakır'da, 2007 yılında nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu şehit olan piyade er Onur Yaman, için Ankara'nın Beypazarı ilçesinde isminin verildiği okulda mevlit okutuldu.



"Şehit Onur Yaman İlkokulu"nda düzenlenen programa, şehidin ailesi okul müdürü Kuraner Tuna ile öğretmenler ve din görevlileri katıldı.



Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.



Şehidin babası Muhammet Yaman, oğlu için mevlit okutulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

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