Son Dakika Haberleri: Şehidin Adı Verilen Okulda Mevlit Okutuldu

Şehidin Adı Verilen Okulda Mevlit Okutuldu

6 dakika önce

Diyarbakır'da, 2007 yılında nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu şehit olan piyade er Onur Yaman, için Ankara'nın Beypazarı ilçesinde isminin verildiği okulda mevlit okutuldu.

Şehidin Adı Verilen Okulda Mevlit Okutuldu, System.String[]
Diyarbakır'da, 2007 yılında nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu şehit olan piyade er Onur Yaman, için Ankara'nın Beypazarı ilçesinde isminin verildiği okulda mevlit okutuldu.

"Şehit Onur Yaman İlkokulu"nda düzenlenen programa, şehidin ailesi okul müdürü Kuraner Tuna ile öğretmenler ve din görevlileri katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Şehidin babası Muhammet Yaman, oğlu için mevlit okutulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Ankara, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu, Göreve Yeni Başlayan Polislere Altın Nasihatlerde Bulundu Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi

Bakan Selçuk Başkent'te Yeni Yılın İlk Bebeğiyle Buluştu Ankara - Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:39:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin Adı Verilen Okulda Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]