Şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi - Son Dakika

Öte yandan, çeşmenin yapıldığı mahallede yaşayan bir kişinin, söz konusu çeşmeye su bağlantısı yapıldığında kendi evine gelen suyun azalacağını öne sürerek yapılmasını istemediği iddia edildi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Arpalı Mahallesi'nde şehit Akcan'ın hayratına yaptırılan çeşmeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, şehit polis memuru Ömer Akcan'ın adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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