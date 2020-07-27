Şehidin adını taşıyan okul talan edildi - Son Dakika

Şehidin adını taşıyan okul talan edildi

Şehidin adını taşıyan okul talan edildiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde 5 yıl önce yaptırılan Şehit Er Akın Buluş İlkokulu, hırsızlar tarafından talan edildi.

Şehidin adını taşıyan okul talan edildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 5 yıl önce yaptırılan Şehit Er Akın Buluş İlkokulu, hırsızlar tarafından talan edildi. Keşan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, Bu okul devletin yapmış olduğu kıymetli bir yatırım. Burada her gün camlar kırılıyor, kapılar zorlanıyor. Birtakım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız, eğitime daha fazla kazandırmamız lazım dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisindeki 700 Evler Konutları içerisinde yer alan ve 5 yıl önce hizmete giren Şehit Er Akın Buluş İlkokulu binası, hırsızların ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. Son 5 yılda okulda birçok hırsızlık olayı meydana gelirken, bina talan edildi. Okulun camları, kapıları ve dolap kapakları kırılırken, engelli asansörüne de zarar verildi. Hırsızlar okuldan kalorifer petekleri, korkuluk demirleri, musluk bataryaları, lavabolar ve kabloları da çaldı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Son olarak 25 ve 28 Haziran'da okuldaki tuvaletlerde musluk bataryaları, floresan aydınlatmaları ile Atatürk büstünün çevresindeki spot lambaları çalındı. Ayrıca okuldaki dolaplar ile güvenlik kameralarına da zarar verildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi İ.K. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile birlikte okulu ziyaret ederek, okul müdürü Hakan Bozbey'den bilgi aldı. Başkan Helvacıoğlu ayrıca okul için alınan musluk bataryası ve lavaboları da, okul müdürü Bozbey'e teslim etti.

'BURADA HER GÜN CAMLAR KIRILIYOR, KAPILAR ZORLANIYOR'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, okulda bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek, Son olarak 25 ve 28 Haziran tarihlerinde yaklaşık 40 musluk bataryası, lavabolar ve kapı kolları çalınmış veya zarar verilmiş. Keşan Emniyet Müdürlüğü bu zanlıyı yakaladı. Ancak birçok malzeme zayi oldu. Eğitim yuvaları çok önemli. Çocuklarımız ne kadar iyi şartlarda eğitim alırsa ülkemizin geleceği o kadar iyi olur. Biz de Keşan Belediyesi olarak okulda meydana gelen hırsızlıklara duyarlı davranmak istedik. Okulun güvenlik sorunları var. Burada bir güvenlik sistemi olması gerektiğine inanıyoruz. Güvenlik görevlisi olması halinde de daha az zayiat olacağı düşüncesindeyiz. Burada sıkıntılar olduğu aşikar. İlk değil ama son da olmayacak. Daha çok güvenlik önlemi alınması gerektiğini ilgili yerlere hatırlatacağız. Bu okul devletin yapmış olduğu kıymetli bir yatırım. Burada her gün camlar kırılıyor, kapılar zorlanıyor. Birtakım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız, eğitime daha fazla kazandırmamız lazım. Devletimize zarar dedi.

'GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar da, okul binasında 7 gün, 24 saat güvenlikçi olması gerektiğini ifade ederek, Bu okul adını bu mahallenin şehit verdiği Akın Buluş'tan geliyor. Bu çocuğun adına sahip çıkamıyoruz. Gördükçe üzülüyorum. Buraya geldikçe ağlıyorum. 1 haftada her gece hırsız giriyor. Buraya neden sahip çıkmıyoruz Bu okul bizim. Biz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak Güvenlik görevlisi görevlendirilmesi şart diye konuştu.

Şehidin adını taşıyan okul talan edildi

Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 04:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehidin adını taşıyan okul talan edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Koronavirüse karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi         
15:29
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı         
14:13
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar         
14:10
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak         
14:05
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Bilim Kurulu üyesinin Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi         
12:53
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu         
12:33
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında         
11:30
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
09:22
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti         
05:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 22:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehidin adını taşıyan okul talan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei