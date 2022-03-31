ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI - Son Dakika
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ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI

31.03.2022 14:59

TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun (26) anısına, memleketi Erzurum'da kütüphane açıldı.

TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun (26) anısına, memleketi Erzurum'da kütüphane açıldı. Açılışa şehit Tortumlu'nun eşi Eda Tortumlu, 1 Nisan'da 1 yaşına girecek olan kızı İkra Deren ile birlikte katıldı.

Ovacık ilçesi kırsalında 21 Ekim 2021'de düzenlenen 'Eren-7 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu adına memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Elektrik Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane kuruldu. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan ile birlik komutanları ve iş insanlarının destek verdiği kütüphane, şehit Tortumlu'nun ailesinin katılımıyla açıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesini Erzurum Valisi Okay Memiş, Tunceli Valisi Mehmet Özkan'ın eşi Arzu Özkan, şehit eşi Eda Tortumlu kesti. Eda Tortumlu, kurdeleyi, kucağındaki kızı İkra Deren ile birlikte kesti. İkra Deren, babasının fotoğrafını öptü.

Vali Okay Memiş, şehit Tortumlu'nun annesi Erengül Tortumlu'ya kütüphanenin anahtarını, babası Süleyman Tortumlu'ya da günün anısına plaket verdi. Arzu Özkan ise şehit annesine çiçek verip her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Erengül Tortumlu, acı bir sevinç yaşadıklarını belirterek, kurulan kütüphaneden öğrencilerin faydalanacak olmasından mutlu olduklarını ifade etti.

'KIZIMIN DOĞUM GÜNÜ'

Kızı İkra'nın 1 Nisan'da doğum günü olduğunu belirten Eda Tortumlu, kütüphane açılışının erken doğum günü kutlaması ve büyük bir hediye olduğunu kaydetti. Eşinin 2014 yılında yazdığı 'Lodos Kral' isimli kitabından şehit olduktan sonra haberi olduğunu ifade eden Eda Tortumlu, arkadaşlarının bastırdığı kitabı henüz okumadığını anlattı.

ŞEHİDİN YAZDIĞI KİTAP DA KÜTÜPHANEDE

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun 2014'te yazdığı 'Lodos Kral' isimli kitabı da adı verilen kütüphanede yer aldı. Kardeşinin kitabını anlatan Miray Tortumlu Aktaş, "Burak kitabı 2014 yılında yazdı. Kimseye söylememişti, şehit olmadan 1 yıl önce saklamak için bana vermişti. Şehit olduktan sonra kitabı aklıma geldi. Onun sağlığında bastırmak gibi düşüncemiz vardı, bir türlü icraata geçiremedik. O şehit olunca bastırmak nasipmiş. Onun gördüğünü, hissettiğini biliyorum. Sevinmiş, mutlu olmuştur. Böyle bir hoşluk yapmak istedik, ilgi de gördü. Eğer çok fazla baskı yapılırsa satışa sunup gelirini de Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istiyoruz" dedi. (DHA)

ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI
ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI
ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI
ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI
ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI
ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI
ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI
ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA 1 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DA KATILDI - Son Dakika


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