Son Dakika Haberleri: Şehidin ağabeyi de aynı bölgede görev yapıyordu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehidin ağabeyi de aynı bölgede görev yapıyordu

8 dakika önce

Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in uzman çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin'in de kardeşiyle birlikte aynı bölgede görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin ağabeyi de aynı bölgede görev yapıyordu, System.String[]

Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in uzman çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin'in de kardeşiyle birlikte aynı bölgede görev yaptığı öğrenildi. Şehit uzman çavuşun bir yıl önce abisinin görev yaptığı birliğe tayin olduğu ve birlikte görev yaptıkları belirtildi.


Kardeşinin cenazesini getiren Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin, şehit kardeşinin cenazesinin başında; "O benim oğlumdu, kardeşimdi. Her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın" diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.


Babasının cenazesi başında olanlardan habersiz şaşkın bakışlarla çevreyi gözetleyen şehidin 3 yaşındaki kızı Mira Esila Güntekin, törene katılanları gözyaşlarına boğdu. - ERZURUM

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular
Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 12:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin ağabeyi de aynı bölgede görev yapıyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]