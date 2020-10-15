Şehidin Akyaka'daki evi bayraklarla donatıldı - Son Dakika

Şehidin Akyaka'daki evi bayraklarla donatıldı
15.10.2020 11:31
Görev yaptığı İskenderun'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy'un evi bayraklarla donatıldı.
Görev yaptığı İskenderun'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy'un evi bayraklarla donatıldı.
Sözleşmeli Er olarak İskenderun'da görev yapan Volkan Soy, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Soy'un acı haberi Kars'ın Akyaka ilçesinin Büyük Durduran köyündeki ailesine ulaştı. Şehit haberinin ardından Akyakalılar şehidin baba ocağı Büyük Durduran köyündeki evi bayraklarla donatırken, Soy'un evinin önünde sağlık ekipleri ve jandarma görevlendirildi.
Şehit Volkan Soy'un cenazesi İskenderun'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kars'a getirilerek Büyük Durduran köyünde toprağa verilecek. - KARS
Son Dakika Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı