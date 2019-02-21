Son Dakika Haberleri: Şehidin Anısına Köşe Oluşturdular

Şehidin Anısına Köşe Oluşturdular

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na 2008 yılında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Muhammed Bahattin Erturhan anısına, isminin verildiği okulda köşe oluşturuldu.

Şehidin Anısına Köşe Oluşturdular, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na 2008 yılında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Muhammed Bahattin Erturhan anısına, isminin verildiği okulda köşe oluşturuldu.

Şehidin annesi İsmihan ve babası Mehmet Erturhan, TOKİ Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan Ortaokulu yöneticileri tarafından okulda misafir edildi. Müdür yardımcısı Fatma Tataroğlu, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan şehit ailesi, oğullarının anısına oluşturulan köşede duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit babası Mehmet Erturhan, duyarlı davranışlarından dolayı okul idaresine teşekkür etti.

Tataroğlu, vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve fedan eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu dile getiren Tataroğlu, şehit babası Mehmet Erturhan'a oğlunun fotoğrafını takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti

Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:40:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin Anısına Köşe Oluşturdular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]