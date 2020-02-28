Şehidin annesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda 26 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in acı haberi Samsun'daki annesine verildi.



Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'u dün toprağa veren Samsun'un, bugün yine aynı bölgeden gelen şehit haberiyle acısı ikiye katlandı. Samsunlu Tayfun Pekel, rejimin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Anne-babası ayrı olan ve annesi Menşure Gündal ile Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen evin tek çocuğu Tayfun Pekel'in acı haberi yetkililer tarafından annesine verildi. Anne evine Türk bayrağı asıldı ve yetkililer tarafından taziyeler iletildi.



"Vatan sağ olsun"



3 yıllık asker olduğu öğrenilen Tayfun Pekel'in dayısı Vehbi Gürdal acılarının büyük olduğunu belirterek, "Yetimdi. Bir evin bir çocuğu şehit düştü. Vatan sağ olsun. Şehidimiz bekardı ve kendisine kız istemek için hazırlık yapıyorduk ama yarım kaldı" dedi.



Şehidin yarın Samsun'da toprağa verilmesi planlanıyor. - SAMSUN