Şehidin annesine acı haberi Vali Masatlı ve Başkan Sarı verdi - Son Dakika

Şehidin annesine acı haberi Vali Masatlı ve Başkan Sarı verdi
Bitlis Tatvan'da helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün acı haberi memleketine ulaştı
AMASYA - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün acı haberi memleketi Amasya'ya düştü.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı, evli ve 2 çocuk babası şehidin annesi Gülüzar Gül'e acı haberi verdi.
Babası yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Gül'ün baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: İHA
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