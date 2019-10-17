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Son Dakika Güncel Şehidin baba ocağına ateş düştü

Şehidin baba ocağına ateş düştü

49 dakika önce

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu Antalya'nın Kaş ilçesinde, su altı dalış eğitimi aldığı sırada su altında fenalaşan ve kalbi duran, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin, İzmir'in Dikili...

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, su altı dalış eğitimi aldığı sırada su altında fenalaşan ve kalbi duran, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Demirtaş Mahallesi'ndeki baba ocağına, acı haber ulaştı. Şehidin, Türk bayrağı asılan evine gelen köylüler, acılı baba Kerim Akmeşe ile ağabey Yakup Akmeşe'ye, taziye dileklerini iletti. Demirtaş Mahallesi Camisi'nin minaresine de, Türk bayrağı asıldı. Şehidin, Ankara'da yaşayan eşi ve 8 yaşındaki kızının da, acı haberi alıp uçakla İzmir'e geldikleri, ilerleyen saatlerde Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapacakları bildirildi.

'İŞİNİ ÇOK SEVERDİ'

Acılı ağabey Yakup Akmeşe, tarlada zeytin toplarken haberi aldıklarını belirterek, 'Köyümüzün muhtarı aradı. 'Kaymakam geliyor, siz de gelin' dedi. Ana yolda, jandarma ekiplerinin aracını gördük, o zaman kötü bir şey olduğunu tahmin ettim. Hiç beklemediğimiz bir olaydı, acımız büyük, anlatılması mümkün değil. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor Başka şehitlere üzülüp, acı çekiyorduk ama ateş bizim ocağımıza düştüğü an, olayın ne kadar acı bir şey olduğunu anlıyoruz. Allah, kimsenin başına vermesin. İşini çok severdi, hep en önden giden, kendinden çok başkalarını düşünen, pırlanta gibi bir insandı. Biz birsek, o bin idi. Vatan sağ olsun? dedi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin cenazesinin, yarın Dikili Merkez Camisi'nde, öğle vaktinde yapılacak törenin ardından, Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

Şehidin baba ocağına ateş düştü

Jandarma, Akmeşe, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:02 Kaynak: DHA
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