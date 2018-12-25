Son Dakika Haberleri: Şehidin Babaevine Türk Bayrağı Asıldı

Şehidin Babaevine Türk Bayrağı Asıldı

19 dakika önce

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'de yaşayan babasının evine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin Babaevine Türk Bayrağı Asıldı, System.String[]
İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'de yaşayan babasının evine dev Türk bayrağı asıldı.

Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehidin acı haberini alan ailesi oğullarının cenazesini almak için İstanbul'a giderken, Balıkesir'de Gümüşçeşme Mahallesi Trenlik Bağlarında bulunan evine Balıkesir Büyükşehir Belediye ekiplerince dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit asker Özkan Yılmaz'ın cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:20 Kaynak: İHA

Özkan Yılmaz, Balıkesir, Güncel
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