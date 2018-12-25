Şehidin Babaevine Türk Bayrağı Asıldı

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'de yaşayan babasının evine dev Türk bayrağı asıldı.

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'de yaşayan babasının evine dev Türk bayrağı asıldı.



Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehidin acı haberini alan ailesi oğullarının cenazesini almak için İstanbul'a giderken, Balıkesir'de Gümüşçeşme Mahallesi Trenlik Bağlarında bulunan evine Balıkesir Büyükşehir Belediye ekiplerince dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit asker Özkan Yılmaz'ın cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor. - BALIKESİR

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