Son Dakika Haberleri: Şehidin babası dualarla defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

Şehidin babası dualarla defnedildi

14 dakika önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit oğlunun kabrini ziyarete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat'ın cenaze törenine katıldı.

Şehidin babası dualarla defnedildi, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit oğlunun kabrini ziyarete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat'ın cenaze törenine katıldı.


13 Eylül 2019 Cuma günü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat'ın cenazesi, Yeni Asri Mezarlık Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimine, Vali Abdullah Erin'in yanı sıra şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfalı Piyade Onbaşı Abdulselam Halat, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşmüştü. Şehidin babası Medet Halat'ın her cuma günü motosikletle şehit oğlunun kabrini ziyarete giderek dua ettiği, hayatını kaybettiği kazanın da yine oğlunun kabrini ziyarete gittiği anda meydana geldiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verilen eğitim yardımı 50 TL artırıldı Hayatı kabusa dönmüştü! 12 yıl sonra titremeden kaşık tutup, yemek yedi Muş'ta teröre lanet yürüyüşü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin babası dualarla defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]