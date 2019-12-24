Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret

6 saat önce

Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ile silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ile silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Şehit Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ve silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, baba Çubuk ve Gazi Demir ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt teşekkürlerini iletti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avcı, domuzun kendisine saldırma anını kaydetti
İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu Zeytinburnu'nda durdurulan otomobilin vites konsolundaki zulada silah bulundu

Son Dakika Haberleri
23:06 CHP Tire İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
23:06 Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü - Son Dakika
23:04 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
23:03 Aile hekimi doktor intihar etti - Son Dakika
23:03 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]