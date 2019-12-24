Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

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Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret
6 saat önce
Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ile silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ile silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Şehit Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ve silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, baba Çubuk ve Gazi Demir ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt teşekkürlerini iletti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
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