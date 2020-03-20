Şehidin cenazesi Sivas'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Genel Şehidin cenazesi Sivas'a ulaştı - Son Dakika

Şehidin cenazesi Sivas'a ulaştı

6 saat önce

Şehidin cenazesi Sivas'a ulaştı Suriye'de şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın cenazesi Sivas'a ulaştı.

Şehidin cenazesi Sivas'a ulaştı

SİVAS - Suriye'de şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın cenazesi Sivas'a ulaştı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın cenazesi Hatay'dan hava yolu ile Sivas'a gönderildi. Sivaslı şehidin cenazesini Sivas Nuri Demirağ Hava Limanında; Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, protokol mensupları şehit ailesi ve askeri erkan karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hava limanındaki merasim sırasında şehit babası Hüseyin Nayir, dik duruşu ve mataneti ile dikkat çekti. Ardından şehit cenazesi araçla, Sivas Belediyesi Cenaze İşleri Morguna götürüldü.

Şehidin cenazesi Sivas'a ulaştı

Suriye, Piyade, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:35 Kaynak: İHA

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