Şehidin çocukları istedi park yenilendi - Son Dakika

Şehidin çocukları istedi park yenilendi

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün çocuklarının talebiyle çocuk parkı yenilendi.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün çocuklarının talebiyle çocuk parkı yenilendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün taziye ziyaretinde şehit Barış Göl'ün çocukları tarafından iletilen talep üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla, Onikişubat ilçesi 22 Gün Mahallesindeki çocuk parkında yenilemeler yapıldı. Parkın ilk ziyaretçileri ise şehidin çocukları Osman, Yağız ve Güneş Göl oldu. - KAHRAMANMARAŞ

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