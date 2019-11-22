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Şehidin dede ve ninesine kahvaltı sürprizi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü genç, 2016 yılında şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın (25) dede evine giderek sabah kahvaltısı hazırladı.

Şehidin dede ve ninesine kahvaltı sürprizi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü genç, 2016 yılında şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın (25) dede evine giderek sabah kahvaltısı hazırladı.


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5 Eylül 2016 tarihinde PKK terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın dede ve ninesini ziyaret eden 'Gönüller Bir Olsun Topluluğu' üyesi gençler, önce marketten alışveriş yaptı daha sonra şehidin dede evine gelerek ailenin sabah kahvaltısını hazırladı. Emine Bursalı'nın (70), torununun şehadet haberini aldıktan sonra konuşma yetisini kaybettiği öğrenilirken, dede Hanifi Bursalı (76) ise torununun kendilerine her zaman yardımcı olduğunu söyledi. Dede Bursalı, "Çok severdik ve yanımıza gelirdi halimizi sorardı. Elektrik ve su faturalarımı öderdi bizlere yardımcı olurdu. Kendisinden Allah razı olsun geçmişine rahmet olsun" ifadelerini kullandı.


Şehit ailesini ziyaret ederek onlara moral vermek istediklerini söyleyen Fazilet Çomruk da, "Biz Gönüller Bir Olsun Topluluğu olarak her hafta bir yaşlımızın yanına gidip kahvaltı programı yapıyoruz. Bu hafta da şehit Serkan Bursalı'nın dede ve ninesinin evini ziyaret ettik ve onların yanında olmak istedik. Onlar bizim koca çınarlarımız ve onların her zaman yanında olmak istiyoruz. Dertlerini ve sıkıntılarını dinledik" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Hakkari, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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