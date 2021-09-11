Şehidin duası yürek yaktı! 5 yıl önce "Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et" diye el açmış

İdlib'te terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin, 5 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et" diyerek dua ettiği öğrenildi.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde devriye gezen askeri araca teröristler tarafından tanksavar ile ateş açıldı. Araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Şehit Mücahit Sınırtepe'nin acı haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verildi. 2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ Acı haberi alan baba Faruk, anne Suzan Sınırtepe, yaklaşık 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç ile 3 kardeşi gözyaşı döktü. Şehit Sınırtepe'nin yakınları ve vatandaşlar taziye içine baba ocağına geldi. 5 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI 4 kardeşten en büyüğü olan Mücahit Sınırtepe'nin 5 yıl önce sosyal medya hesabından "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.



Kayseri, Suriye, İdlib, Şehit, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Şehidin duası yürek yaktı! 5 yıl önce 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye el açmış - Son Dakika

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