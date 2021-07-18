Şehidin emaneti ile şehide ziyaret - Son Dakika

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın ailesi, şehidin aynı olayda yaralanan mayın arama köpeği 'Atmaca' ile oğullarının mezarını ziyaret etti.

Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın ailesi, oğullarının emaneti gördükleri Atmaca'yı sahiplenmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) talepte bulunmuş, ailenin talebi kabul eden TSK, sağlığına kavuşan Atmaca isimli köpeği, 3 aylık tedavisinin ardından şehidin ailesine teslim etmişti.

Şehidin babası Feramuz ve annesi Remziye Akdal, şehidin emaneti Atmaca ile Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret etti. Atmaca'ya şehit Ahmet Akdal'ın mezarındaki fotoğrafı gösteren aile daha sonra şehidin mezarı başında Kur'an okuyup dua etti.

Tüm şehitlere rahmet dileyen şehidin babası Feramuz Akdal, "Oğlum Ahmet Akdal biliyorsunuz 7 Nisan'da şehit olmuştu. Bugün burada şehidimizin mezarı başındayız. Bir emaneti köpeği vardı ve mayın arama köpeği ile birlikte görev yapıyordu oğlum. Ahmet'imin şehadeti sırasında bu köpeğimiz de gazi oldu. Biz komutanlarımızdan talep ettik bize verilmesini ve bakacağımızı talep ettik ve bize Amaca'yı getirip hediye ettiler. Oğlumun emaneti yadigarı olarak bu köpeğimizi sahiplendik ve ömür boyu bakacağız. Bugün de Kurban Bayramı buraya geldik köpeği ile tüm şehitlerimizi ve oğlum Ahmet Akdal'ın şehadetinin Allah kabul etsin diyoruz" dedi.

Oğlunun emaneti ile oğlunu mezarı başında ziyarete geldiklerini ifade eden anne Remziye Akdal ise, "Oğlum olmadan bu ikinci bayram olacak benim için ama şehitlerimiz olmadan da vatan olmuyor. Ahmet'imin emaneti Atmaca, biz askerlimizden istedik. Başta Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar olmak üzere bütün komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah devletimizi hainlere fırsat vermesin" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ