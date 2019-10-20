Son Dakika Haberleri: Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı
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Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun Erzurum'daki baba ocağında üzüntü var.

Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun Erzurum'daki baba ocağında üzüntü var.

Şehidin, Yakutiye ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla donatılan babaevinin yakınında, Erzurum Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

112 Acil Sağlık ekipleri de şehidin evinde hazır bulundu.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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