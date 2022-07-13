Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu - Son Dakika
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Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu

13.07.2022 15:32
Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 11 Haziran'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) eşi Düriye Yıldırım, düğün günlerinde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 11 Haziran'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) eşi Düriye Yıldırım, düğün günlerinde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu.

Ömer Yıldırım'ın şehit olmadan önce resmi nikahla evlendiği ve düğün töreni hazırlığı yaptığı eşi Düriye Yıldırım, bugün törenin yapılacağı salona girerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin fotoğrafının ve "Ahdimiz vardı Ömer'im, şehadet sana, gurur duyması bize kaldı. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." yazısının asıldığı salonda, Ömer Yıldırım'ın video ve fotoğraflarından oluşan slayt gösterildi.

Şehidin eşi, "Ölürüm ben senin yoluna Ömer. Orada beraber oturacaktık biz Ömer. Ben buraya beyazlar içerisinde gelecektim. Gel Ömer bak neler yapmışlar. Sen böyle istemedin, ben de böyle istemedim. Bizim başka hayallerimiz vardı. Olsun, vatan sağ olsun. Ben sana doyamadım Ömer, adın dilimde kaldı. Sensiz 1 ay, 1 gün oldu." diyerek gözyaşı döktü.

Salonda bulunanların da duygulandığı programda mevlit okutuldu.

Katılanlara şehidin isminin yazıldığı ve üzerinde Türk bayrağı ile "Her şey vatan için" yazısı bulunan mevlit şekeri dağıtıldı.

Programa, şehidin yakınları, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Ali Erbatur, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci katıldı.

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Kaynak: AA

Ömer Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu - Son Dakika

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