Şehidin eşi istedi, devlet hemen yardımına koştu - Son Dakika

Şehidin eşi istedi, devlet hemen yardımına koştu

Eşinin kabrini ziyaret etmek isteyen İlbaş'ın talebine Vefa Sosyal Destek Gurubu yetişti

SİİRT - Siirt'te şehit eşi Asuman İlbaş, eşinin kabrini ziyaret etmek için yetkililerden yardım istedi, Vefa Sosyal Destek Gurubu şehit eşinin isteğini yerine getirdi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarının kabir ziyaretlerinde, Vefa Sosyal Destek Grubu yardımcı oldu. Kent merkezinde oturan 43 yaşındaki Asuman İlbaş, Vefa Sosyal Destek Gurubunu arayarak çocukları Beyza, Kadir ve Davut ile şehit eşi Davut İlbaş'ın kabrine gitmek istediğini iletti. Vefa Sosyal Destek Gurubu ekibi, aileyi evlerinden alarak şehit Jandarma Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın Zevye Mezarlığındaki kabrine götürdü.

Korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır mezarlık ziyareti gerçekleştiremediklerini belirten şehidin eşi İlbaş, bu isteğini yerine getiren yetkililere teşekkürlerini iletti. İlbaş, "Vefa Sosyal Gurubuna, Siirt Valimize teşekkür ediyorum. Bu bayram günü bizi getirip kavuşturdu. 12 yıldır ben eşimi kaybettim. Hakkari Aktütün karakolunda. Alçak terör örgütü tarafından katledildi eşim. Bugün onu ziyarete geldik. Anlatılmaz yaşanılır acı, acımız her zaman yüreğimizde, yüreğimizde kalacak" dedi.

"Devlet bizi hiç bir zaman yalnız bırakmadı"

Şehit eşi Asuman İlbaş devletin her zaman yanlarında olduğunu ve hiç bir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. İlbaş, "Aradan geçen sürede eşimi unutamıyorum. Onsuz geçen her gün büyük bir ızdırap içinde geçti. Devlet bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyorum. Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadı, darda bırakmadı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Mezarlıkta dua ve Kur'an-ı Kerim okuyan aile fertleri daha sonra evlerine götürüldü.