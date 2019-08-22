Son Dakika Haberleri: Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı

7 dakika önce

Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladıADIYAMAN - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli Köyü bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık son kez dedesinin evine getirildi.

Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı

ADIYAMAN - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli Köyü bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık son kez dedesinin evine getirildi. Şehidin eşi, Ayhan Yanık'ı şehidin üniformasıyla karşıladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürütülen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.

Önceki gün gerçekleştirilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın naaşı gece geç saatlerde uçak ile Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi buradan Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Caminde bulunan morga getirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyünde baba evi bulunan şehidin cenazesi 'helallik' alınmak üzere şehidin dedesi Salih Yanık'ın Adıyaman merkez Yenimahalle'de bulunan evinin bulunduğu sokağa getirildi. Şehidin yakınları burada gözyaşlarına boğuldu.

Ayakta güçlükle duran şehidin eşi Beyhan Yanık, eşini kendi üniformasını giyerek karşıladı. Cenaze aracının kapısının açılması ile birlikte şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Daha sonra şehidin cenazesi, cenaze namazı için Yeni Mezarlık Cami'ne kaldırıldı.

Silopi, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 12:53:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]