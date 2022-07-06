Şehidin fotoğrafını kız kardeşi taşıdı - Son Dakika
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Şehidin fotoğrafını kız kardeşi taşıdı

06.07.2022 07:58

Şehidin fotoğrafını kız kardeşi taşıdı Gölyakalı şehit dualar ile uğurlandı Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın fotoğrafını kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı.

Şehidin fotoğrafını kız kardeşi taşıdı

Gölyakalı şehit dualar ile uğurlandı

DÜZCE - Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın fotoğrafını kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 29 yaşındaki Düzceli Uzman Çavuş'un cenaze töreni, Gölyakalılar başta olmak üzere yoğun bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Şehit Serhat Bal'ın fotoğrafını ise kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı. Gölyaka Merkez Camisi'nin önünden ambulansa kadar taşınan tabutun arkasından ise Gölyaka halkı, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye bağırdı. Şehidin babası Ahmet Bal ayakta durmakta zorlanırken, Düzce Valisi Cevdet Atay ise kolundan tutarak metanet verdi.

Şehit Serhat Bal kılan cenaze namazının ardından Bakacak köyünde toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

Nur Bal, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehidin fotoğrafını kız kardeşi taşıdı - Son Dakika

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