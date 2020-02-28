Şehidin haberi ailesine ulaştı, köyü Türk bayrakları ile donatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehidin haberi ailesine ulaştı, köyü Türk bayrakları ile donatıldı - Son Dakika

Şehidin haberi ailesine ulaştı, köyü Türk bayrakları ile donatıldı

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının yaptığı hava saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'teki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin haberi ailesine ulaştı, köyü Türk bayrakları ile donatıldı, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının yaptığı hava saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'teki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki evine gelen acı haber sonrası Kurtulmuş ailesinin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Kurtulmuş, ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Budaklı köyündeki mezarlığa defnedilecek.

(Vahit Olcay - Gürkan Olcay/İHA)

Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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