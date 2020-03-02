Şehidin hayrına pilav dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehidin hayrına pilav dağıtıldı - Son Dakika

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

6 saat önce

İdlib'te yaşanan alçak saldırıda şehit olan Birhan Er'in anısına Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediye binası önünde pilav ve ayran dağıtıldı.

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı, System.String[]

İdlib'te yaşanan alçak saldırıda şehit olan Birhan Er'in anısına Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediye binası önünde pilav ve ayran dağıtıldı.


Geçtiğimiz hafta Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen 34 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er, binlerce kişinin katılımıyla Çorlu Şehitliği'ne defnedilmişti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in anısına ailesinden Cemalettin Er tarafından Muratlı Belediye binası önünde pilav ayran dağıtıldı.


Aslen Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nden olan Er ailesine taziyede bulunan Belediye Başkanı Nebi Tepe ise vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehidimize borcumuzu ödememizin mümkün olmadığını dile getirerek, bir kez daha şehide rahmet, ailesine ve Türk milletine ise başsağlığı diledi. - TEKİRDAĞ

Muratlı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"
İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:12:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehidin hayrına pilav dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]