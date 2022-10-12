Şehidin hayrına yapılan çeşmedeki Türk bayrağına iğrenç saldırı - Son Dakika
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Şehidin hayrına yapılan çeşmedeki Türk bayrağına iğrenç saldırı

12.10.2022 12:24
Şehidin hayrına yapılan çeşmedeki Türk bayrağına iğrenç saldırı

Eskişehir'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hayrına yapılan çeşmede bulunan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Eskişehir'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hayrına yapılan çeşmede bulunan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Sarıcakaya İlçesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hayrına yapılan çeşmeye kimliği belirsiz kişilerce saldırı geçekleştirildi. Birçok kişinin su almak için geldiği çeşmedeki Türk bayrağı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından defalarca çizildi. Şehit Tarkan Karaca'nın fotoğrafının üstünde bulunan Türk Bayrağı'na yönelik iğrenç saldırı vatandaşların da tepkisini çekti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tarkan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehidin hayrına yapılan çeşmedeki Türk bayrağına iğrenç saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehidin hayrına yapılan çeşmedeki Türk bayrağına iğrenç saldırı - Son Dakika
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