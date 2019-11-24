Şehidin ismi konferans salonunda yaşatılacak

Şırnak 'ın Cizre ilçesinde 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit düşen özel harekatçı komiser Umut Tunçay'ın ismi daha önce görev yaptığı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün konferans salonuna verildi.

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