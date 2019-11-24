Şehidin ismi konferans salonunda yaşatılacak
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit düşen özel harekatçı komiser Umut Tunçay'ın ismi daha önce görev yaptığı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün konferans salonuna verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit düşen özel harekatçı komiser Umut Tunçay'ın ismi daha önce görev yaptığı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün konferans salonuna verildi.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 2011-2013 yıllarında görev yapan şehit komiser Tunçay'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak.
Tunçay, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken 24 Kasım 2015'te Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonlar sırasında şehit olmuştu.
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