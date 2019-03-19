Şehidin İsmi Kütüphanede Yaşatılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ismi Menteşe ilçesinde okul kütüphanesinde yaşatılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ismi Menteşe ilçesinde okul kütüphanesinde yaşatılacak.





Menteşe Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikçioğlu İlkokulu Müdürlüğü tarafından okuldaki kütüphanenin tefrişatı yapıldı.



Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin de destek verdiği kütüphanede yaklaşık bin 500 masal, hikaye, roman öğrenciler için hazırlanırken, kütüphanede zihin geliştirici oyunlar da yer aldı.





Tefrişatı tamamlanan kütüphanenin açılışını Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen, Şehit Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel, babası Nihat Eker ile yaptı.





Şehidin anne ve babası kütüphanenin hazırlanarak oğullarının isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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