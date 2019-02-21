Son Dakika Haberleri: Şehidin İsmi Okulda Yaşatılacak

Şehidin İsmi Okulda Yaşatılacak

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun adı, Elazığ'da okuduğu lisede yaşatılacak.

Şehidin İsmi Okulda Yaşatılacak, System.String[]
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun adı, Elazığ'da okuduğu lisede yaşatılacak.

Şehit Gürsu'nun isminin Sürsürü Mahallesi'ndeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilmesi dolayısıyla, program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı konuşmada, Gürsu'nun vatanı ve milleti için şehadet şerbetini içtiğini söyledi.

Gürtürk, "Burada okuyan çocuklar, şehidimizin birer evladı. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Vatan için yeri geldiğinde şehadet şerbetini içmeye, gazi olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Murat Metin Gürsu da oğlunun isminin okula verilmesinden gurur duyduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Elazığ, Gürsu, Güncel
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