Son Dakika Haberleri: Şehidin İsmi Okulda Yaşatılacak - Elazığ

Şehidin İsmi Okulda Yaşatılacak - Elazığ

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun adı, Elazığ'da okuduğu lisede yaşatılacak.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun adı, Elazığ'da okuduğu lisede yaşatılacak.

Şehit Gürsu'nun isminin Sürsürü Mahallesi'ndeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilmesi dolayısıyla, program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı konuşmada, Gürsu'nun vatanı ve milleti için şehadet şerbetini içtiğini söyledi.

Gürtürk, "Burada okuyan çocuklar, şehidimizin birer evladı. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Vatan için yeri geldiğinde şehadet şerbetini içmeye, gazi olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Murat Metin Gürsu da oğlunun isminin okula verilmesinden gurur duyduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:26 Kaynak: AA

Gürsu, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor Maduro Hükümetinden Kritik Karar! Sınırlar Kapatılıyor

AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:29:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin İsmi Okulda Yaşatılacak - Elazığ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]