Son Dakika Haberleri: Şehidin İsmi Parkta Yaşayacak

Şehidin İsmi Parkta Yaşayacak

59 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın ismi Beydağ ilçesinde bir parka verildi.

Şehidin İsmi Parkta Yaşayacak, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın ismi Beydağ ilçesinde bir parka verildi.

Parkın açılış töreninde konuşan Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, şehidin hem Türkiye hem de ilçe için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Şehidin babası Önder Sakallı ise "Oğlumun ismi bir okula verildi. Şimdi de bu parka. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:34 Kaynak: AA

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