Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak - Son Dakika
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Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak

6 saat önce

Ardahan Polis Merkezinin ismi yapılan törenle 1979'da Şehit Olan Tuncay Polat Polis Merkezi amirliği olarak değiştirildi.

Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak, System.String[]

Ardahan Polis Merkezinin ismi yapılan törenle 1979'da Şehit Olan Tuncay Polat Polis Merkezi amirliği olarak değiştirildi.


Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. - ARDAHAN

Ardahan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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