Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak - Son Dakika

Ardahan Polis Merkezinin ismi yapılan törenle 1979'da Şehit Olan Tuncay Polat Polis Merkezi amirliği olarak değiştirildi.



Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. - ARDAHAN