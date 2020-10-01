Şehidin isminin parka verilmesi, CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi - Son Dakika

MERSİN Akdeniz Belediye Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı Üyesi Tufan Nenni'nin Huzurkent Bahşiş Mahallesi'ndeki Özgür Çocuk Parkı'nın adının 'Şehit Ramazan Bahşiş' olarak değiştirilmesi yönündeki önergesi, CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi. Ret kararı mecliste tartışmaya neden oldu.

Akdeniz Belediye Meclisi, Ekim ayı birinci toplantısını Başkan M. Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Açılış ve yoklama ile başlayıp, bir önceki toplantıya ait birleşim tutanak özetinin oylanmasıyla süren meclis toplantısında, verilen önergeler okunarak gündeme alındı.

Toplantıda, Meclis Üyesi Tufan Nenni, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan Özgür Çocuk Parkı'na, Diyarbakır 'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Köyü kırsalında 19 Haziran 2017 yılında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi için önerge sundu. CHP ve HDP'li meclis üyeleri, önergenin komisyonlara havale edilmesine karşı çıkarak, direkt oylanmasını istedi. Bu talep üzerine, Başkan Gültak, önergeyi direkt oylamaya sundu. Yapılan oylamada, Şehit Ramazan Bahşiş'in isminin parka verilmesi, CHP'li ve HDP'li meclis üyelerinin, 16'ya karşı 18 oyçokluğu ile reddedildi. Sonucu tepki gösteren Belediye Başkan Gültak, "CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oyçokluğu ile şehidimiz Ramazan Bahşiş'in isminin bir parka verilmesi reddedilmiştir" dedi.'SİZLERİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?'Ret oyu veren meclis üyelerine seslenen Başkan Gültak; "Eğer iyi niyetli olsaydınız, bu önergenin komisyonlara sevk edilmesini isterdiniz. Siz, şehit adının parka verilmemesini talep ettiniz. Bir şehit isminin bir parkımıza verilmesi, sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor? Şehitlerimiz olmasaydı bizler de özgür olamazdık. Şehitlerimiz olmasaydı, Cumhuriyetimiz de bugün olmazdı. Halkımız, bu konuyla ilgili gereken değerlendirmeyi yapacaktır" diye konuştu.'AİLESİNİN YAŞADIĞI MAHALLE'Verdiği önergenin reddedilmesine tepki gösteren Tufan Nenni de CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine seslenerek; "Şehidimizin isminin, ailesinin yaşadığı mahallede yer alan bu parkımızda yaşatılmasını istiyorduk. Ailesi ve arkadaşlarının talebi bu yöndeydi. Sizi ne rahatsız etti? Bunun hesabını vatandaşlarımıza vereceksiniz" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada 19 Haziran 2017 yılında şehit olmuştu.