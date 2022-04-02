Şehidin İzmir'deki baba ocağına acı haber verildi - Son Dakika
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Şehidin İzmir'deki baba ocağına acı haber verildi

02.04.2022 19:15

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 gün önce Hacıbey Çayı'na düşen ve cansız bedeni bugün bulunan şehidin İzmir'deki baba ocağına ateş düştü.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 gün önce Hacıbey Çayı'na düşen ve cansız bedeni bugün bulunan şehidin İzmir'deki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan şehidin yakınları yasa boğulurken, şehidin yaşadığı ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

31 Mart Perşembe günü Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliği'nde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen (25), bir anda dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü. Çaya düşerek kaybolan asteğmeni bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BUGÜN BULUNDU

Yapılan yoğun arama faaliyetleri sonucu ekipler, bugün saat 15.30 sıralarında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cansız bedenini buldu. Şehit asteğmenin naaşının düştüğü yerden yaklaşık bin 600 metre ileride güvenlik korucuları tarafından bulunduğu öğrenildi.

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in İzmir Buca'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin haberini alan Kupşen ailesi ve yakınları yasa boğulurken, şehidin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinin önüne Buca Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in 2021 Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. Şehit Kupşen'in sosyal medya hesabından yedek subay olduğunu açıkladığı ve "Hakkımızda hayırlısı olsun" yorumunda bulunduğu görüldü.

(Ali İhsan Çiftçi - Akın Küçükkurt/İHA)

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Kaynak: İHA

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