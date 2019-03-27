Son Dakika Haberleri: Şehidin Kabri, Ailenin İsteğiyle Şehitliğe Taşındı

Şehidin Kabri, Ailenin İsteğiyle Şehitliğe Taşındı

36 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Jandarma Er Kazım Çetin'in (21) şehir mezarlığındaki kabri, ailesinin isteği üzerine aynı mezarlıktaki şehitliğe taşındı.

Şehidin Kabri, Ailenin İsteğiyle Şehitliğe Taşındı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Jandarma Er Kazım Çetin'in (21) şehir mezarlığındaki kabri, ailesinin isteği üzerine aynı mezarlıktaki şehitliğe taşındı.

Hakkari Uludere'de 1997 yılında şehit olan Jandarma Er Kazım Çetin'in kabri, ailesinin isteği üzerine Sandıklı Şehir Mezarlığındaki şehitliğe taşındı. Taşıma işlemi bu sabah şehidin ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Şehit Jandarma Er Kazım Çetin'in kabri, Şehit Uzman Jandarma 3 kademeli Çavuş İbrahim Çetin'in kabrinin yanına yerleştirildi.

Şehidin babası Mustafa Çetin (74), "Oğlum Hakkari Uludere mevkisinde 1997 yılında şehit oldu. Sandıklı'da oturduğumuz için buraya defnettirdik. Kabri de halk kabirleri arasında kaldığı için devletimiz yardım etti. Şehitliklerin arasına aynı hizaya konmasını istedik. Onlar da bize yardım etti. Şimdi ise kabrini şehitliklerin arasına aldırıyoruz. Sağ olsun devletimiz yardım ediyor bize" dedi.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Sandıklı, Kazım Çetin, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz 144 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e Ulaşım 6 Saate Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:34:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin Kabri, Ailenin İsteğiyle Şehitliğe Taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]