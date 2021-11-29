Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü - Son Dakika

Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT), istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları ile yakalanan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ile M.S., sağlık raporu için yoğun güvenlik önlemleri arasında Kilis Devlet Hastanesine götürüldü. Şahıslar, hastanedeki işlemlerinin ardından yüzlerce jandarma ve komanda birliklerinin yoğun güvenlik tedbirleri arasında Kilis Adliyesine çıkarıldı. Kilis'te 19 Kasım Cuma günü meydana gelen olayda, 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edilmiş, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen grup,"Dur" ihtarına ateşle karşılık vermiş, açılan ateşte ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Uzman Çavuş Dinç'in şehit olmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı. (Mehmet Ali Dağ/ İHA)

Son Dakika

Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!

Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında!

Kardeşiyle kocasının ilişkisini, arabada bulduğu cinsel gücü artırıcı hap sayesinde öğrendi

Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun

Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı

Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!