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Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü - Son Dakika

Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü

29.11.2021 09:18

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT), istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları ile yakalanan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ile M.S., sağlık raporu için yoğun güvenlik önlemleri arasında Kilis Devlet Hastanesine götürüldü. Şahıslar, hastanedeki işlemlerinin ardından yüzlerce jandarma ve komanda birliklerinin yoğun güvenlik tedbirleri arasında Kilis Adliyesine çıkarıldı.

Kilis'te 19 Kasım Cuma günü meydana gelen olayda, 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edilmiş, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen grup,"Dur" ihtarına ateşle karşılık vermiş, açılan ateşte ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Uzman Çavuş Dinç'in şehit olmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

(Mehmet Ali Dağ/ İHA)

Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü

Suriye, Şehit, Kilis, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü - Son Dakika
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