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Şehidin kardeşi motor kazasında hayatını kaybetti

1 saat önce

Şehidin kardeşi motor kazasında hayatını kaybetti -Bir abisi şehit oldu, bir abisi gölde boğuldu, kendisi motor kazasına kurban gittiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şehidin kardeşi motor kazasında hayatını kaybetti
-Bir abisi şehit oldu, bir abisi gölde boğuldu, kendisi motor kazasına kurban gitti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin bir abisinin 2011 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olduğu bir abisinin ise serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet Kozluca yolu üzerinde seyir halinde iken Cadde üzerinden Şöhret Sokağa dönüş yapan Şahin Ozkay yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada ölen Erdoğan'ın abisi Abdulkerim Erdoğan'ın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaparken PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olduğu, bir diğer abisinin ise serinlemek için girdiği gölde boğularak öldüğü öğrenildi.
Şehidin kardeşi motor kazasında hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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