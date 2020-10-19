Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti - Son Dakika

Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti

19.10.2020 09:30
Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti, System.String[]

Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Er Kadir Görgülü'nün kardeşi Mehmet Ali Görgülü'ye (26) Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer kız istedi.

Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Er Kadir Görgülü'nün kardeşi Mehmet Ali Görgülü'ye (26) Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer kız istedi. İsteği gerçekleşen Görgülü, "Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk müsait olursa nikah şahidimiz olmasını istiyoruz" dedi.

Doğu Anadolu görevinde olduğu sırada 2016 yılında Diyarbakır- Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün Adana'da yaşayan memur kardeşi Mehmet Ali Görgülü, hemşire Pınar Erbaşı (22) ile evlenmeye karar verdi. Görgülü, kız isteme merasimi için yanında bir devlet yetkilisi olmasını istedi. Bunun üzerine baba Süleyman Görgülü kız isteme merasimine Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i davet etti. Daveti geri çevirmeyen Özer, merasimine katılıp, kız istedi.

'BAKANIMIZ GELİRSE ÇOK MUTLU OLURUZ'

Kız isteme merasimi için devlet yetkilisi isteği kabul olan Mehmet Ali Görgülü, devletinin hep yanlarında olduğunu belirtti. 2 ay sonra nişan yapacağını söyleyen Görgülü, "Düğünümüze de Allah izin verirse ve kendileri de müsait olursa nikah şahidi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'u nikahımızda görmekten mutluluk duyarız. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Devlet sadece hüznümüzde değil, mutluluğumuzda da yanımızda oldu. Eğer bakanımız da gelirse çok mutlu oluruz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.


Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti
Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti
Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti
Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti
Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti
Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti
Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti

Nevzat Özer, Evlilik, Adana, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehidin kardeşinden Bakan Selçuk'a nikah şahitliği daveti - Son Dakika

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