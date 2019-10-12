Son Dakika Haberleri: Şehidin kızı: "Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba"
Son Dakika Genel Şehidin kızı: 'Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba'

Şehidin kızı: "Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba"

39 dakika önce

Şehidin kızı: "Gözün arkada kalmasın babam. Sen herkesin kahramanısın" "Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba" Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlandıKAHRAMANMARAŞ - Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek(44),...

Şehidin kızı: "Gözün arkada kalmasın babam. Sen herkesin kahramanısın"

"Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba"

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek(44), memleketi Kahramanmaraş'ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Ulu Cami'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur ve oğlu Samet Bebek ağlamayarak tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Şehidin kızı Ezgi Bebek babasının tabutu başında, "Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba" dedi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın arından helallik alındıktan sona binlerce vatandaş tarafından uğurlandı. Şehit Hacı Bebek'in cenazesi Göksun ilçesi Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehidin kızı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba

Barış Pınarı Harekatı, Bebek, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:31 Kaynak: İHA
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