Son dakika! Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika! Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi

Son dakika haberine göre - Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi Kahramanmaraşlı Şehit Polis Memuru Gökmen Taşkıran'ın kızları Ahsen ve Amine için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

- Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı Şehit Polis Memuru Gökmen Taşkıran'ın kızları Ahsen ve Amine için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Antalya'da 2 yıl önce şehit olan Polis Memuru Gökmen Taşkıran'ın kızlarının doğum günü etkinliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafında şehidin evinde yapıldı. Taşkıran'ın çocukları Ahsen ve Amine için doğum günü pastası ise iş insanı Sami Kervancıoğlu'ndan oldu. Doğum günü pastasını birlikte kesen çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Şehit çocuklarının mutlu gününde yanlarında oldukları için sevincini ifade eden Sami Kervancıoğlu, "Vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların emaneti olan çocuklar bizim de yavrularımızdır. Onların her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Yunus Kaya ise, "Aziz şehitlerimizin anısı ve bizlere emanetleri olan yavrularımızın gözlerindeki mutluluğuna şahitlik ettik. Bu günleri yaşamamıza neden olan şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yavrularımıza ise uzun ömürler diliyoruz.

Son dakika! Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi
Son dakika! Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi
Son dakika! Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi
Son dakika! Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi

Polis Memuru, Taşkıran, Şehit, Doğum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi - Son Dakika

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