Şehidin mezarının başındaki bayrak direğini çaldılar - Son Dakika
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Şehidin mezarının başındaki bayrak direğini çaldılar

02.07.2022 14:18
Şehidin mezarının başındaki bayrak direğini çaldılar

DÜZCE'de, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği çalındı.

DÜZCE'de, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği çalındı. Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, "Biz şehidimizin başında dua ederken bu hırsızlığı görmek üzüyor" dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan, Düzce'nin ilk terör şehidi olarak kayıtlara geçen Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in Aziziye Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrinin başında bulunan Türk bayrağının olduğu direk çalındı. Şehidin mezarına dua etmek için gelenler, durumu fark edip, muhtar Aydın Koç'a iletti. Koç, bayrak direğinin yanı sıra hayırseverlerin yaptırdığı şadırvandaki demir kapıların da çalındığını tespit etti.

'BÖYLE OLUR MU?'

Duruma tepki gösteren Koç, "Biz gelip şehidimizin başında ağlayarak dua ederken bu hırsızlığı görmek bizleri üzüyor. Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum. Bu maneviyata rahatsızlık veren kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?" dedi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Komando, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehidin mezarının başındaki bayrak direğini çaldılar - Son Dakika

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