Şehidin naaşı memleketi Sivas'a ulaştı - Son Dakika

Şehidin naaşı memleketi Sivas'a ulaştı

Şehidin naaşı memleketi Sivas'a ulaştı Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in naaşı memleketi Sivas'a ulaştı.

Şehidin naaşı memleketi Sivas'a ulaştı

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Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in naaşı memleketi Sivas'a ulaştı.

SİVAS - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in naaşı memleketi Sivas'a ulaştı

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Şehit polislerden Muhammed Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı Siirt'te yapılan törenin ardından uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Nuri Demirağa Havalimanında şehidin cenazesini Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurum müdürleri ile şehidin annesi Dilber, babası İbrahim Demir'le arkadaşları karşıladı. Şehidi taşıyan uçakla gelen Hilal Demir ise eşinin fotoğrafını biran olsun elinden bırakmadı. Duygusal anların yaşandığı törende şehidin 2 yaşındaki kızı Afra'yı polisler kucağında taşıdı.

Evli ve 1 kız çocuğu babası şehit polis memuru Muhammed Demir'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Muhammed Demir, Siirt, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehidin naaşı memleketi Sivas'a ulaştı - Son Dakika
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